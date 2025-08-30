Bamako’da Savunma Fuarı Düzenlenecek

BAMAKO’DA YENİ BİR FUAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Mali’nin başkenti Bamako’da 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Bamako Expo (BAMEX), Türk savunma sanayisi şirketlerini Afrika’nın karar verici mekanizmalarıyla bir araya getirecek. Mali Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle Türk firması Prontaron Savunma Sanayi Organizasyon ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (The Peak Defense) tarafından Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek bu organizasyon, yalnızca Türk katılımcılara kapılarını açacak. BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı Harun Saraç, etkinliğe 35’ten fazla ülkeden, büyük çoğunluğu Afrika’dan olmak üzere üst düzey delegasyonların katılımının beklendiğini ifade etti.

ÜRÜNLER SAHADA TEST EDİLECEK

Bu yılki etkinlik dört gün sürecek, ilk iki gün fuar şeklinde, son iki gün ise “Demo Day” olarak düzenlenecek. Katılımcı firmalar, ürünlerini Bamako’ya yakın bir askeri bölgede sergileyip test edebilecek. Saraç, Baykar, MKE, ASELSAN ve Roketsan gibi Türk savunma sanayinin lider firmalarının fuara katılacağını belirtti. “BAMEX, Afrika ülkelerinin güvenlik ihtiyaçlarına yönelik modern çözümleri doğrudan inceleme imkanı sağlarken, yatırım, teknoloji transferi ve ortak üretim konularında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor” dedi.

STRATEJİK ORTAKLIK İMKANLARI GÜÇLENİYOR

Saraç, fuarın gelecek yıl Türk savunma sanayisi firmalarının yanı sıra uluslararası savunma sanayisi firmalarına da kapılarını açacağını söyledi. “Afrika’da birçok savunma fuarı yapıldı, fakat büyük kısmı ya sivillere odaklandı ya da karar verici mekanizmaları yeterince çekemedi. BAMEX, devlet başkanları ve savunma bakanları gibi üst düzey delegasyonların katılımıyla gerçekleştirilerek ürünlerin sadece sergilendiği değil, sahada test edildiği bir format sunacak. Bu anlamda BAMEX, Afrika kıtasında savunma sanayinde yeni bir dönemin başlangıcıdır.”

GÜVENİLİR STRATEJİK ORTAK OLMAK

Mali’nin Sahel bölgesinin güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Saraç, Türkiye’nin savunma ürünleri için önemli bir pazar konumunda bulunduğunu belirtti. Türkiye ile Mali arasında mevcut savunma sanayisi işbirliklerinin, mali güvenlik kapasitelerini güçlendirmede önemli rol oynadığını kaydetti. “BAMEX gibi organizasyonlar, modern teknolojilerin transferi ve ortak üretim fırsatları ile bu işbirliğini daha ileri taşıma potansiyeline sahip. BAMEX, Türkiye’nin Afrika’daki marka imajına güçlü bir katkı sağlıyor” dedi.

Saraç, Türkiye’nin sunduğu savunma sanayi çözümleriyle yalnızca bir tedarikçi değil, aynı zamanda güvenilir bir stratejik ortak profili çizdiğini ifade etti. Organize edilen etkinliğin, Türkiye’nin Afrika’daki güvenilir, yenilikçi ve stratejik partner imajını pekiştirdiğinin altını çizen Saraç, bu imajın uzun vadede diplomatik ve ekonomik ilişkilerde de Türkiye’ye avantaj sağlayacağını belirtti.