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BAMKOM, Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenledi

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE ETİK İLKELER

Isparta Valiliği’ne bağlı Bağımlılıkla Mücadele ve Koordinasyon Merkezi (BAMKOM), basın mensuplarıyla “Bağımlılıkla Mücadele Haberlerinde Etik İlkeler” başlıklı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bu etkinlikte, il genelinde görev yapan medya çalışanları bir araya geldi. Toplantıda, “Bağımlılıkla mücadele haberlerinde etik ilkeler ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli noktalar” kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

SORUMLU HABERCİLİĞİN ÖNEMİ

Toplantının açılış konuşmalarında, yetkililer bağımlılıkla mücadelenin yalnızca çeşitli kurumlarla değil, aynı zamanda toplumun her kesiminin katkısıyla anlam kazanacağını dile getirdi. Medya profesyonellerinin doğru ve sorumlu bir habercilik anlayışıyla yürüttükleri çalışmaların, bağımlılıkla mücadelenin etkisini artırmada son derece kritik olduğu vurgulandı.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ VE TEŞEKKÜRLER

Etkinlik sonunda katılımcılar, bağımlılıkla mücadelede medya sektörünün rolüne dair fikir alışverişi yaptı. Toplantıya aktif katkı sunan Muharrem Zafer Çağlar’a, BAMKOM’dan sorumlu Vali Yardımcısı Cemil Kılınç’a, kolluk kuvvetleri birim müdürlerine, akademisyenlere, öğrencilere ve BAMKOM personeline teşekkür edildi.

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