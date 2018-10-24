‘Bana o köpeğin kafasını getirin’ dedi

Dünyayı sarsan Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın en yakın danışmanlarından biri olan Kraliyet Divanı Müsteşarı el-Kahtani’nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini internetten görüntülü görüşme yaparak kontrol ettiği iddia edildi.

Reuters haber ajansı dün gece saatlerinde gündeme bomba gibi düşen bir haberi paylaştı.

Haberde, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın sosyal medya işlerini yürüten Abdullah el-Kahtani’nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini Skype üzerinden emirler vererek yürüttüğünü iddia etti.

Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı iki Suudi yetkiliye dayandırdığı haberde, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası görevden alınan Suud bin Abdullah el-Kahtani’nin, Suudi katillerle internet üzerinden iletişim kurduğu öne sürüldü.

Habere göre, Kahtani, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında tutulduğu odaya kamera aracılığıyla bağlandı. Bu bağlantı sırasında Kahtani’nin Kaşıkçı’ya hakaretler yağdırmaya başladığı ve gazeteciyi aşağıladığı iddia edildi.

Kahtani’nin odada bulunan infaz timine “Bana o köpeğin kafasını getirin” gibi sözler sarf ettiği ileri sürülen haberde, Kahtani’nin Kaşıkçı’nın öldürüldüğü anları izleyip izlemediğinin bilinmediği belirtildi.

Suudi Kraliyet Mahkemesi’nden bir yetkili olduğu söylenen diğer kaynak ise Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu Kahtani’nin almasının istenildiğini ifade etti.

HÜRRİYET