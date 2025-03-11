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Banaz’da 3 Evi Etkileyen Yangın Söndürüldü

UŞAK’TA YANGIN PANİĞİ

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Alaba köyündeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, M.Ç’ye ait olan tek katlı evde belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Evden yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HIZLA BÜYÜYEN ALEVLER

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye ekipleri ve arazöz yönlendirildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, alevlerin hızla yayılması nedeniyle yangın, komşu iki eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü ancak üç ev yangında ciddi hasar gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, yangının çıkış sebebine yönelik incelemeler başladı. Yangında etkilenen üç evden birinin kullanılmayan bir bina olduğu belirtildi. Yangın, Alaba köyünde büyük bir paniğe yol açtı.

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