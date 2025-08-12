Haberler

Banaz’da Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Uşak’ın Banaz ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahaleleri ile kısmen kontrol altına alındı. Yangın, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık köyleri arasındaki ormanlık alanda, nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da durumu yetkililere bildirdi. İhbarların ardından, bölgeye yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere toplamda 17 arazöz, 3 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı, 1 uçak ve 7 helikopter, ayrıca 115 personel gönderildi. Ekiplerin çabaları sayesinde yangın kısmen kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi sona erdi ve karadaki ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

