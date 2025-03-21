Banaz’da Tarihi Sikke Operasyonu Gerçekleştirildi

JANDARMA OPERASYONU İLE TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Uşak’ın Banaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda Osmanlı ve Roma dönemlerine ait toplam 232 sikke ele geçirildi. Alınan bilgilere göre; Uşak İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Banaz ilçesinde yaşayan R.G.’nin tarihi eserleri satmaya çalıştığına dair bilgilere ulaştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

R.G.’nin yakalanması için Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan istihbari çalışmalar sonrasında, operasyon için hazırlıklar tamamlandı. Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalışan R.G.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramalarda, 232 adet Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN TARİHİ OBJELER MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen tarihi eserler, Uşak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan R.G. hakkında ise adli işlemler başlatıldı.