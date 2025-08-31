Banaz’ın Kurtuluşu Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Uşak’ın Banaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Banaz Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen bu program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mehter takımının gösterisiyle başladı. Saygı duruşu yapıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu. Programa konuşma yapan Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, kurtuluş günlerinin yalnızca tarihsel bir hatırlatma olmadığını, aynı zamanda geleceğe yön veren ibret levhaları olduğunu belirtti.

TÜRK TARİHİNE ATIFTA BULUNDU

Emeç, Türk tarihinin bağımsızlık tutkusu için verilen eşsiz mücadele ve kahramanlıklarla dolu olduğunu vurguladı. “Bütün yokluklara ve imkansızlıklara rağmen yalnızca vatan sevgisine, imanına ve azmine güvenerek mücadele eden, bu topraklar için canını ortaya koyan kahraman ecdadımız, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır” diyerek devam etti. Emeç, kendilerine düşen görevin ecdadın mirasına saygı duymak, tarihi en iyi şekilde öğrenmek ve geçmişten aldıkları güçle geleceğe yön vermek olduğunu ifade etti. “Büyük Taarruz ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır” şeklinde konuştu.

ŞARKILARLA İZLEYİCİLERİ EĞLENDİRDİ

Konuşmanın ardından şarkıcı Rafet El Roman sahne aldı. Yöresel sanatçı Ethem Kaya da halk müziği eserlerini seslendirdi. Etkinliğe, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.