Banco Santander’in 10 Milyar Euro’luk Satın Alma Planı

İSPANYA’NIN EN BÜYÜK BANKASI HİSSE GERİ ALIMI YAPACAK

İspanya’nın en büyük bankası Banco Santander, dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra kendi hisselerinin 10 milyar Euro’sunu geri almayı planladığını belirtti. Banka, bu yıl ve gelecek yıl kazançlarının bir kısmını hisse senedi geri alımları aracılığıyla hissedarlara iade etmeyi öngörüyor. Perşembe günü, yaklaşık 1,59 milyar euroluk yeni bir geri alım programına başlama niyetinde olduğunu ve bu konuda düzenleyici otoriteden gerekli izni aldığını aktardı.

BAŞKA BANKALARIN GERİ ALIM DUYURULARINDAN SONRA GELİYOR

Santander’in geri alım planları, UBS Group, Intesa Sanpaolo ve BNP Paribas tarafından yapılan geri alım açıklamalarının hemen ardından geldi. Banco Santander, 2025’te karlılığını artırma potansiyeli bulunduğuna inanıyor ve yıl için istikrarlı bir gelir beklentisi olmasına rağmen önemli bir karlılık hedefini de yükseltti.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK KÂRI ARTIŞ GÖSTERDİ

Banka, dördüncü çeyrek döneminde net kârın yıllık %11 artış göstererek 3,265 milyar euro olduğunu bildirdi. Bu çeyrekteki toplam gelir, esas olarak daha yüksek net ücret gelirinin etkisiyle %10 artarak 16,03 milyar euroya ulaştı. Net faiz geliri ise, bir önceki çeyreğe göre %6,8 artarak 11,99 milyar euro seviyesine yükseldi.

Kaynak: Foreks Haber Merkezi