BANDAK, Zafer Bayramı’nı Kutladı

BANDIRMA DAĞCILIK KULÜBÜ’NÜN ANLAMLI TIRMANIŞI

Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (BANDAK) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı özel bir tırmanışla kutladı. Kulüp mensupları Mustafa Kızıltaş, İsmail Bilgin ve Kadri Civan, Niğde Aladağlar Milli Parkı’nda yer alan 3 bin 756 metre yüksekliğindeki Büyük Demirkazık Dağı’na başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanış ekibi, sabah 04.00’te başladıkları macerayı, öğle saat 12.00’de zirveye ulaşarak tamamladı.

ZİRVEDE TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDILAR

Yanlarında bulunan sınırlı yiyecek ve içeceklerle zorlu parkuru aşan dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırarak Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Zirvede fotoğraf çektiren BANDAK ekibi, ardından güvenli bir şekilde geri iniş gerçekleştirdi. Bu özel etkinlik, Bandırma’nın dağcılık ruhunu ve milli bayramların önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.