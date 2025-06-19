Bandırma’da 83 Yaşındaki Kadın Öldü

TRAFİK KAZASI VE KURBAN

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 83 yaşındaki Nurten Kaya, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiriyor. Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önündeki kavşakta gerçekleşiyor. Çanakkale yönünden gelen 34 KRM 413 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Kaya’ya çarpıyor.

KAZANIN DETAYLARI VE ULAŞILAN SONUÇLAR

Çarpmanın etkisiyle Kaya, aracın altında yaklaşık 200 metre sürükleniyor ve olay yerinde hayatını kaybediyor. Sürücü ise kaza sonrası olay yerinden kaçıyor. Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından gerekli incelemeler yapılıyor. Nurten Kaya’nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırılıyor. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatılıyor.