Bandırma’da Balkon’dan Düşen Kadın Öldü

OLAY HAKKINDA BİLGİLER

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, sabah saatlerinde bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen Derya Yaşar (44) hayatını kaybetti. Olay, Sunullah Mahallesi Bağlar Sokak’taki 4 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Bandırma Diş Hastanesi’nde klinik destek personeli olarak görev yapan Yaşar, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın balkondan bilinmeyen bir nedenle düştü.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Düşmeden sonra ağır yaralanan Derya Yaşar için çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Derya Yaşar burada hayatını kaybetti.

CENAZE VE SORUŞTURMA

Yaşar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.