Bandırma’da Fuhuş Operasyonu Yapıldı

Fuhuşa Yönelik Operasyon

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini ile nitelikli yağma suçlarına karşı düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, kamu düzeni ve toplum sağlığının korunması amacıyla başlatılan çalışmalarda bu suçlara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Çeşitli Adreslerde Eş Zamanlı Operasyon

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sabah saatlerinde Paşabayır, Çınarlı ve Hacı Yusuf mahallelerinde 4 farklı adrese aynı anda baskın yapıldı. Bu operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda suçtan elde edildiği düşünülen 18 bin Türk Lirası, 7 cep telefonu, 20 adet kullanılmamış prezervatif, 2 cinsel içerikli sprey ve 1 adet fantezi amaçlı cinsel içerikli materyal bulundu.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden D.I. (46) savcılığın izniyle serbest bırakıldı. T.P. (52) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.I. (39) ve D.I. (42) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.