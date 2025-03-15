Bandırma’da Geleneksel İftar Yemeği Buluşması

TRADİSYONEL İFTAR YEMEĞİNE KATILIM

Balıkesir’in Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde geleneksel iftar yemeği etkinliği düzenlendi. 77. Cadde üzerinde yapılan iftar programına mahalledeki 30 hane katılım sağladı. Mahalle sakinleri, Ramazan ayının getirdiği manevi huzuru bir arada olarak paylaşarak oruçlarını açtı.

BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU

Eski Ramazan günlerini anmak amacıyla gerçekleştirilen bu iftar programı, sadece yemek sunmakla kalmadı; aynı zamanda mahallelinin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi. Katılımcılar, yıllardır süregelen bu geleneğin Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatmaya devam ettiğine dikkat çekti. İftar programında mahalle sakinleri, Ramazan ayının barış, huzur ve dayanışma duygularını en yüksek seviyede hissederek geçmiş Ramazanların sıcak anılarını bir kez daha yaşadı.

KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRME

İftar sonrası yapılan dua ve sohbetler, mahalledeki komşuluk ilişkilerini pekiştirdi ve katılımcılara unutulmaz bir Ramazan akşamı sundu. Mahalleli, bu geleneksel iftar programının diğer mahallelere örnek olmasını ve Ramazan ayı boyunca benzer etkinliklerin artarak devam etmesini istediklerini ifade etti.