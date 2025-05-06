BANDIRMA’da Güvenli SÜRÜŞ Etkinlikleri Yapıldı

Trafik Haftası Kapsamında Etkinlikler Düzenlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Trafik Haftası kapsamında güvenli sürüş ve trafik bilincini artırmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı 9’uncu Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Timi ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri bir alışveriş merkezinde, vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenliyor.

Güvenli Sürüş Bilgileri Paylaşıldı

Etkinlikte katılımcılara güvenli araç ve motosiklet kullanımı, emniyet kemeri ve kask takmanın önemi hakkında bilgi verildi. Ayrıca traktörlerde devrilmeye karşı koruma çerçevesi (ROPS) kullanımının trafik kazalarında sürücülerin yaşamını koruyan bir boşluk oluşturduğu konularına da yer verildi. Araç kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli motosiklet kullanımı üzerinde duruldu.

Çocuklar İçin Trafik Eğitim Parkuru

Etkinlik çerçevesinde çocuklar için mobil trafik eğitim parkuru oluşturuldu. Etkinlik kapsamında boyama ve hikaye kitapları, düdük, kalem ve anahtarlık gibi çeşitli materyaller dağıtıldı. Yetkililer, trafik bilincinin erken yaşta kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.