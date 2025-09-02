Bandırma’da H.M.G. Yakalandı

POLİS OPERASYONU SONUCU YAKALANMA

Bandırma’da düzenlenen bir operasyon sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan 12 yıl 21 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.M.G. isimli şahsı gözaltına aldı.

YAKALANAN ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon sonucunda yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından Bandırma Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Uyuşturucu suçlarına karşı yürütülen bu mücadele, toplumda güvenliği sağlamak için gereken önemli bir konu olarak ön plana çıkıyor.