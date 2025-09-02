Bandırma’da H.M.G. Yakalandı

UYUŞTURUCU SUÇLUSU YAKALANDI

Bandırma’da düzenlenen bir operasyonla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan toplamda 12 yıl 21 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.M.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan hükümlünün işlemleri tamamlandıktan sonra Bandırma Kapalı Cezaevi’ne teslim edildiği belirtildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü duyurdu.