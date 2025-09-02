Haberler

Bandırma’da H.M.G. Yakalandı

UYUŞTURUCU SUÇLUSU YAKALANDI

Bandırma’da düzenlenen bir operasyonla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan toplamda 12 yıl 21 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.M.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan hükümlünün işlemleri tamamlandıktan sonra Bandırma Kapalı Cezaevi’ne teslim edildiği belirtildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü duyurdu.

Fenerbahçe Ederson’la Anlaştı, Sözleşme İmzalandı

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson'un transferiyle ilgili bir video yayımladı. Videoda Galatasaraylı taraftarların Ederson'u istediği tezahüratlar ve mutsuz bir yüz ifadeli tişört dikkat çekti.
Beşiktaş, Vaclac Cerny ile Anlaştı

Beşiktaş, Çek futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Cerny, Rangers'taki başarılı performansıyla transferin gözdesi haline geldi.

