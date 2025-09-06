Haberler

Bandırma’da Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

KAÇAK ÜRÜNLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirilen operasyonlarla iki ayrı adreste kaçak ürünler ele geçiriyor. Yapılan aramalar sonucunda bir iş yerinde 30 bin adet elektronik sigara filtresi ve 11 adet elektronik sigara bulundu.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Olayla ilgili olarak şüpheli E.İ. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Ekiplerin aynı gün içerisinde gerçekleştirdiği bir diğer çalışmada, şüpheli M.K.’nın üzerinde ve eşyalarında yapılan incelemede ise 90 litre etil alkol ele geçirildi. Bu olayda da şüpheli M.K. hakkında aynı kanun çerçevesinde adli işlem yapıldığı belirtildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini duyurdu.

