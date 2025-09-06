Bandırma’da Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonlar sonucunda iki farklı adreste kaçak ürünler ele geçiriyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda, bir iş yerinde 30 bin adet elektronik sigara filtresi ve 11 adet elektronik sigara tespit edildi. Olayla ilgili olarak, şüpheli E.İ. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatılıyor.

DİĞER BİR OPERASYONDA ETİL ALKOL BULUNDU

Ekiplerin aynı gün içinde yaptıkları başka bir çalışmada, şüpheli M.K.’nın üzerinde ve eşyalarında yapılan incelemede 90 litre etil alkol ele geçirildi. Bu olayda da yine şüpheli M.K. hakkında aynı kanun kapsamında adli işlem yapıldığı bildiriliyor. Yerel yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının ara vermeden süreceğini belirtiyor.