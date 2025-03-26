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Bandırma’da Kadir Gecesi Coşkusu

KADIR GECESİ’NDE CAMİLER DOLDU

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, kutsal kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla, ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok vatandaş camilere akın etti. İslam dünyasının en mübarek gecelerinden biri olarak bilinen Kadir Gecesi’nde Bandırmalılar, camilere yoğun ilgi gösterdi.

CEMAAT İBADETTE BİR ARAYA GELDİ

Haydar Çavuş Camii’ne gelen vatandaşlar, caminin iç avlusunu ve çevresindeki alanları doldurarak Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Gece boyunca ibadetlerini sürdüren cemaate, Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdülhamit Pehlivan da hitap etti. Kadir Gecesi’nin anlamı ve önemi üzerinde durarak konuşma yapan Pehlivan, daha sonra tüm İslam alemi için dualar etti.

ÖNEMLİ

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Yüksekova’da Kadir Gecesi Dualarla İdrak Edildi

Yüksekova'daki İhsaniye Camii, Kadir Gecesi'nde dualarla kutlandı. Programda teravih namazı kılınarak Kur'an-ı Kerim okundu ve toplu dualar yapıldı.
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İYİ Partili Çömez’den Sırrı Sakık’a Tepki

TBMM Genel Kurulu'nda, DEM Parti milletvekili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrağa İYİ Partili Turhan Çömez sert tepki gösterdi. Çömez, ülke duygularının istismar edildiğini vurguladı.

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