Haberler

Bandırma’da Kaza, 1 Ölü, 4 Yaralı

TRAFAİK KAZASI VE SONUÇLARI

Balıkesir’in Bandırma ilçesi, Erdek karayolu üzerindeki Mamun mevkiinde yaşanan trafik kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, 34 GMP 324 plakalı otomobil, seyrederken oto kurtarma aracı olan 10 E 6633 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ VE MÜDAHALE

Yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmakta ve tedavi altına alınmaktadır. Kaza sonrası bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, yaşanan bu üzücü olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gelibolu’daki Orman Yangını Devam Ediyor

Gelibolu'da çıkan orman yangını, Ilgardere köyünde etkili oldu. Orman ekipleri, yangına karadan ve havadan müdahalede bulunarak durumu kontrol altına aldı.
Haberler

Diyarbakır’da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi gözaltına alındı ve çeşitli silahlar bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.