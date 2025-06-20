BANDIRMA’da Kaza, Sürücü Serbest Bırakıldı

YENİ GELİŞMELERİN YAŞANDIĞI TRAFİK KAZASI

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen ve yaşlı bir kadının hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazasında, sürücünün durumu ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sürücü kefaletle serbest bırakıldı.

OLAYIN DETAYLARI

Kaza, gece saatlerinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale istikametinden gelen 34 KRM 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Nurten Kaya’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen yaşlı kadın, olay anında hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞI VE TESLİM OLMA ANI

Kaza sonrasında araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Ancak yeni elde edilen bilgilere göre, 27 yaşındaki sürücü K.O., yaklaşık 15 dakika sonra Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek kefaletle serbest bırakıldı.

KAZA SONRASI GÜNDEM

Bu kaza, Bandırma’da yaşanan trajik bir olay olarak yerini belirledi. Olayın adli süreçleri ve sonuçları, toplumsal bir duyarlılık yaratmaya devam ediyor.