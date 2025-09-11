Bandırma’da Kaza, Sürücü Sıkıştı

TRAFİK KAZASI VE SÜRÜCÜNÜN SIKISTIĞI DURUM

Balıkesir’in Bandırma ilçesi, trafik kazalarına bir yenisini daha ekledi. Bursa karayolu üzerindeki Ömerli Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, 16 BF 236 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Bu kazada sürücü H.K., aracın altında sıkıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine Bandırma Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda H.K., sıkıştığı yerden kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.