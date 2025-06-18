Bandırma’da Kutlama Gecesi Yapıldı

ŞAMPİYONLUK GECESİ ERDEK’TE DÜZENLENDİ

Bandırma Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin organize ettiği şampiyonluk gecesi, Erdek’teki Düzler Mevkii’nde yer alan otelde gerçekleşti. Gecede, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Bandırmalı iş insanı Osman Kocaman, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdemir, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Emin Erçakar ve Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak’ın yanı sıra pek çok misafir katılım sağladı. Bandırma Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Hakan Yücel, konuşmasında kuruluşlarından bugüne kadar 11 yılda 6 şampiyonluk yaşadıklarını belirtti.

GALATASARAY’IN HEDEFLERİ VE MESAJLAR

Ardından, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kocaman, Kulübün Kurucu Başkanı Ali Sami Yen’in, “Biz, aynı zamanda yabancı takımları da yenmek için kurulduk” sözlerini hatırlatarak, “Başkanımız Dursun Aydın Özbek’in, ‘Rakibimiz 4’üncü yıldızı takmadan biz 5’inci yıldızı takarız’ sözü gerçeğe dönüşüyor. Gelecek yıl 26’ncı şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız. Rams Park’taki Galatasaray Müzesi’ni mutlaka gezin” şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK’TEN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise, gecede paylaştığı görüntülü mesajında, “Bandırma’daki gecede 25’inci şampiyonluğumuzun coşkuyla kutlanacağını biliyorum. Rakibimiz, 4’üncü yıldızı takmadan, 6’ncı yıldızı takacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Kut Lama sırasında Dernek Başkanı Hakan Yücel, Osman Kocaman’a Atatürk ve Bandırma Vapuru simgeli bir plaket verdi.

KUTLAMADA EĞLENCE VE ANLAMLI HEDİYELER

Sarı-kırmızılı kulübün kazandığı 25’inci Süper Lig şampiyonluğu ve 19’uncu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kupalarının sergilendiği gecede, Dicle Çakır şarkılarıyla etkinliğe renk kattı. Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların imzaladığı forma da açık artırmaya çıkarıldı. Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak bu formayı satın aldı.