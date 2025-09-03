Haberler

Bandırma’da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı

VATANDAŞLAR CAMİLERE AKIN ETTİ

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere yoğun ilgi gösterdi. Akşam namazının ardından gelen kalabalık, özellikle tarihi Haydar Çavuş Camii’nde düzenlenen kandil programında bir araya geldi. Programa katılım oldukça yüksek oldu.

MEVLİT KANDİLİ’nin ÖNEMİ VURGULANDI

Kandil programında Kur’an-ı Kerim ve Mevlidi-i Şerif okundu. Müftü Dr. Abdülhamid Pehlivan, “Mevlit Kandili’ne hürmet edenler affedilir. Bu gece yapılan dua reddedilmez. Bu gece, Allah-ü Teala’nın ayıdır. Bu mübarek gecede Allah-ü Teala mümin kullarına dünyada ve ahrette ikramlar yapar. Bu gece çok tövbe ve istiğfar etmeliyiz” şeklinde konuştu. Pehlivan, konuşmasının ardından dua etti. Programın sonunda cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

