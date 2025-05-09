Bandırma’da Orman Benim Etkinliği Gerçekleşti

TOPLUMSAL FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Bandırma’da “Orman Benim” etkinliği kapsamında, Son Kurşun Anıtı’nda yangın tehlikesi oluşturan katı atıklar toplandı. Orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak için Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen “Orman Benim” kampanyası, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü’nün önderliğinde gerçekleştirildi.

ETKİNLİĞE KATILIM VE BİLGİLENDİRME

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticiler bir araya geldi. Katılımcılar, orman temizliği gerçekleştirirken, Yangınlara karşı alınabilecek önlemler üzerine Bandırma Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

ORMANLARIN KORUNMASI ÖNEMLİ

İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek, açıklamalarında ormanları yılın her döneminde korumanın önemine vurgu yaptı. Özellikle piknikçilerin bıraktığı cam ve plastik atıkların yangınlara sebep olabileceğini belirtti. Bu anlamlı günde doğaya sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİMİYLE SONLANDI

Etkinlik, Bandırma’nın simgesi Son Kurşun Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.