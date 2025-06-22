Bandırma’da Sınava Yetişemeyen Öğrenci

ŞANSLI ÖĞRENCİYE HIZLI MÜDAHALE

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, üniversiteye giriş sınavına az bir zaman kala sınav merkezine ulaşma sıkıntısı yaşayan bir öğrenci, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sınav salonuna ulaştı. Bandırma Liseler Vadisi bölgesindeki okullardan birinde sınava girecek öğrencinin, sınav saatinin yaklaştığını fark ettiğinde yaşadığı panik, hem öğrenci hem de ailesi için endişe kaynağı oldu. Durumu hemen yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundular.

POLİS EKİPLERİNE HIZLI HAREKET İÇİN TALİMAT

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan motorize ekipler ve devriye araçları, durumu bildirir bildirmez hızla harekete geçti. Trafikte karşılaşılan yoğunlukla birlikte zamanın kısıtlı olması, ekiplerin sorumluluklarını artırdı. Öğrenciyi güvenli bir şekilde alarak siren sesi eşliğinde sınav salonuna ulaştıran polis ekiplerinin bu hızlı ve etkili müdahalesi, gencin büyük bir rahatlama hissetmesine sebep oldu.

DİĞER ÖĞRENCİLER DE SORUN YAŞADI

Sabah saatlerinde, Bandırma’da sınava yetişmeye çalışan diğer öğrencilerin de çeşitli problemler yaşadığı kaydedildi. Bazı öğrenciler kimliklerini unuttu, bazıları yanlış okula gitti, bazıları ise yoğun trafik nedeniyle gecikmeler yaşadı. Ancak Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sayesinde, tüm adaylar büyük oranda zamanında sınav salonlarına ulaşmayı başardı.

POLİS EKİPLERİNE TAKDİR

Polis ekiplerinin duyarlı ve hızlı hareketi, sınav stresi içerisinde olan öğrencilerden ve onların ailelerinden büyük takdir topladı. Bu tür hızlı müdahalelerin önemi, eğitim süreçlerinin aksamaması adına bir kez daha gözler önüne serildi.