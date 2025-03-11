Bandırma’da Sportif Yetenek Taraması Başladı

TÜRKİYE SPORFİK YETENEK TARIMASI BAŞLADI

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme” Projesi çerçevesinde öğrenci taramaları başladı. Bu çerçevede, Bandırma’daki 24 ilkokulda 2 bin 143, 3’üncü sınıf öğrencisi 8 farklı parkurda değerlendirilmeye alındı. Proje, geleceğin sporcularını keşfetmek, gizli yetenekleri açığa çıkarmak ve Türk sporuna başarılı sporcular kazandırmak amacıyla hayata geçiriliyor. Ayrıca, sağlıklı ve hareketli bir yaşam için toplumsal spor kültürünü geliştirme, sporun yaygınlaşmasını sağlama ve gençlerin spora olan ilgisini artırma hedefleniyor. Yetenekli çocukları spora yönlendirmeyi amaçlayan program, 18 Mart tarihine kadar devam ederek, motorik ve fiziksel özelliklerin spor bilgi sistemine girişini gerçekleştiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklığında yürütülen bu projeyle ilgili bilgiler veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Baybars Özateş, şunları ifade etti: “Öğrencilerimizin hangi sportif branşlarda yetenekli olduğunu belirleme amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte toplanan veriler, analizden geçerek Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak. Öğrencilerin hangi branşlarda başarılı olabileceği belirlenip velilere bilgilendirme yapılacak. Ölçütleri geçen öğrenciler, ilçe spor müdürlükleri ve ilgili branşlara yönelik kurslara yönlendirilecek. Bandırma’da 24 okulda uygulanan bu çalışma, 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik yapılıyor. Sportif yetenek taraması için toplamda 8 farklı istasyon kurulmuş durumda ve öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.

Tarama çalışmaları 10 Mart’ta başlamış olup, 18 Mart Salı günü tamamlanması planlanıyor. Öğrenciler, kimlik numaralarıyla kayıt altına alınarak göğüslerine barkod yapıştırılıyor. Sırasıyla istasyonlardan geçip değerlendirilmekte ve boy, kilo, esneklik testleri, oturma ve uzanma ölçümleri, pençe kuvveti testi ile denge değerlendirmeleri gibi fiziksel yeterlilik kriterleri ele alınıyor. Ayrıca, kısa mesafe ve uzun mesafe hız koşuları da yapılarak öğrencilerin dayanıklılığı ve atletik performansı ölçülüyor. Bu detaylı değerlendirme sayesinde öğrencilerin spor alanındaki potansiyelleri belirlenmekte ve yönlendirilecekleri branşlar tespit edilmektedir. Böylece, spor alanındaki yetenekli gençlerin erken yaşta keşfedilmesi ve doğru yönlendirilmesi sağlanmış oluyor.