Bandırma’da Tır Trafiği Sorunları Yaşanıyor

KAVŞAKTAKİ SORUNLAR YENİ BİR KAZA YARATTI

Bandırma ilçesinde, tırların dönüş yaparken yaşadığı sıkıntılar bir kazayı beraberinde getirdi. Liman şehri olmasıyla kalabalıklaşan ağır tonajlı tır trafiği, özellikle Ayyıldız Mahallesi’ne giriş yapmak istemeyen sürücülerin Erdek Caddesi üzerinden kavşağı kullanarak U dönüşü yapmalarına yol açıyor. Ancak, dar kavşak yapısı, hem trafik güvenliğini hem de araçların sağlığını tehdit ediyor. Bu durum, son yaşanan olayla bir kez daha ortaya çıktı.

TIRIN DORSESİ KOPTU

10 NP plakalı tır, kavşağın darlığı nedeniyle dönüş yapmakta zorlandı ve dorsesinin dingili aniden koptu. Bu gürültüyle birlikte tır sürücüsü kısa bir panik yaşadı. Araç yolun ortasında kaldığı için trafiğin tek şeride düşmesine neden oldu. Olay yerine gelen vinç yardımıyla tır, kontrollü bir biçimde kaldırıldıktan sonra yol yeniden açıldı. Ancak, bu olay sırasında aracın lastiği de patladı ve asfaltın hasar gördüğü tespit edildi.

SÜRÜCÜLERDEN ÇÖZÜM TALEPLERİ

Sürücüler, Bandırma’daki bu bölgeyi kullanan ağır vasıta sürücülerinin sık sık sıkıntı yaşadığını ve birçok kez benzer durumlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Ayyıldız Mahallesi’ne girişi sağlayan bu dar kavşağın genişletilmesi, uygun işaretlenmesi ve alternatif bir yol oluşturulması gerektiğinin altını çizen tır şoförleri, taleplerini “Liman Yolu Caddesi’nden gelip Ayyıldız’a girmemek için U dönüşü yapıyoruz ama bu kavşak hem dar hem de güvenli değil. Tırlara uygun değil. Hem yollar zarar görüyor hem biz risk alıyoruz. Buraya bir çözüm istiyoruz.” ifadeleriyle dile getirdi. Bu yoğun tır trafiğinin çözümü için yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların acilen harekete geçmesi bekleniyor.