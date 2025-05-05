Bandırma’da Trafik Bilgilendirme Programı Düzenlendi

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI DÜZENLENDİ

Bandırma ilçesinde Barış Manço Kültür Merkezi’nde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik bir bilgilendirme etkinliği yapıldı. Etkinliğin açılışında konuşan İlçe Trafik Amiri Ali Koç, “Bugün burada toplanma amacımız hem Trafik Haftası hem 2025 yılının motosiklet yılı olarak değerlendirilmesinden dolayı kısa bir eğitim ve bilgilendirme çalışması yapmak” dedi.

TRAFİK KAZA İSTATİSTİKLERİ PAYLAŞILDI

Bilgilendirme programı, trafikle ilgili hazırlanan slaytlar ve bilinçlendirme videolarıyla devam etti. Etkinlikte, 2024 ve 2025 yıllarına ait ilk dört aylık trafik kaza istatistikleri de katılımcılarla paylaşıldı. Bandırma Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Gökhan Sapmaz, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında toplam 5 bin 65 motosiklet denetlendiğini, 832 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem yapıldığını ve toplamda 2 milyon 522 bin 182 Türk Lirası ceza uygulandığını aktardı. 2025 yılına gelindiğinde ise neredeyse iki katı artışla 10 bin 843 motosiklet denetlendi ve 2 bin 102 motosiklet sürücüsüne işlem uygulandı. Toplam para cezası miktarı ise 5 milyon 172 bin 321 Türk Lirası olarak kaydedildi.

KAZA VERİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kazalara ilişkin bilgi veren polis memuru Furkan Şenver, “2024 yılı dört aylık dönemde toplam 183 kaza meydana geldi. Bu kazaların 118’i motosiklet ve motorlu bisiklet kazası. 2025 yılının aynı döneminde ise toplam 161 yaralanmalı kaza yaşandı. Bunların 82’si motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine ait. Bu sayı oldukça yüksek” ifadesini kullandı. Yaralı sayıları hakkında bilgilendiren Şenver, 2024 yılı dört aylık dönemde toplam 217 kişinin yaralandığını, bu kazaların 137’sinin motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü veya yolcusu olduğunu belirtti. 2025 yılı için ise yaralı sayısının 207 olduğunu ve bunların 130’unun motosikletli olduğunu ekleyerek, “Bu kazalarda vatandaşlarımız kalıcı yaralanmalar yaşayabilir” diyerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ VE HEDİYE KURA ÇEKİMİ

Bilgilendirme sunumunun ardından bir soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Program, yapılan kura çekimiyle dört vatandaşa kask hediye edilmesiyle sona erdi.