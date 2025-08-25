Haberler

Bandırma’da Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFFİK KAZASI VE YARALANMA

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Aksakal Bozbayırı mevkiinde bir trafik kazası oluştu ve bu kazada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, 10 ED 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı ve kaza yaptı.

KAZAYA MÜDAHALE VE YARALININ TAŞINMASI

Tek taraflı gerçekleşen kazada araç sürücüsü A.Y. aracın içinde sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Araçtan kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

