Bandırma’da Trafik Kazası Oldu

TRAŞİK KAZASI ÖĞRENİLDİ

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir sürücü aracın altında sıkışıyor. Alınan bilgilere göre, Bursa karayolu üzerindeki Ömerli Kavşağı yakınlarında 16 BF 236 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaza yapıyor. Bu talihsiz kazada sürücü H.K. araç altında kalıyor.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine Bandırma Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendiriliyor. Ekiplerin yoğun çabası sayesinde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim ediliyor. Yaralı sürücü, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak gereken tüm incelemeler başlatılıyor.