Bandırma’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çeşitli maddeler ve ekipmanlar ele geçirildi. Olay sırasında 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bandırma’da yaptıkları operasyonda önemli miktarda uyuşturucu buldu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon sırasında ele geçirilenler arasında 821 gram esrar maddesi, 22 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 2 adet zamanlayıcı, 1 adet pH ölçer, 4 adet LED panel ile iklimlendirme cihazı, 1 adet vantilatör ve ısıtıcı, çeşitli bitki yetiştirme sıvıları ve 1 adet ısı ve nemölçer yer aldı. Ele geçirilen bu malzemeler, uyuşturucu imal ve ticareti ile ilgili faaliyetleri ortaya çıkarmak açısından önemli bir veri sunuyor.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheliye 2313 Sayılı Kanun’a muhalefet ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları ile ilgili tahkikat başlatıldı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı. Bu gelişmeler, şehirdeki güvenlik ve asayiş durumu açısından dikkat çekiyor.