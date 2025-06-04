Bandırma Festivaline Ajansa Ödeme Yapıldı

FESTİVALDE YENİ UYGULAMA

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen Kuşcenneti Festivali çerçevesinde, bu yıl Bandırma Ticaret Odası’nın restoran sponsorluklarının yanı sıra bir ajansa da ödeme yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Bandırma Ticaret Odası yönetimi, festival sırasında sahne alacak sanatçılar ve organizasyon kapsamında bir ajansa toplamda 360 bin lira ödeme yapmış.

MUHALETLERE RAĞMEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yönetim kurulunda bazı üyelerin itirazlarına rağmen gerçekleştirilen ödemenin, festival organizasyonunu hayata geçirmek amacıyla ajansa aktarıldığı bildirildi. Ancak, ödemenin hangi koşullarda ve hangi hizmetler karşılığında yapıldığına dair detaylar henüz açıklanmadı. Ayrıca, hizmet alım sürecine dair ihale veya teklif usulüne ait herhangi bir bilgi de paylaşılmadı.

ESNAF ARASINDA TARTIŞMA YARATTI

Ticaret Odası’nın, pandemi sonrası ekonomik zorluklarla mücadele eden üyelerinden düzenli aidat topladığı ve bu bağlamda festival için yapılan ödemenin esnaf arasında farklı yorumlara yol açtığı ifade edildi. Bu durum, Bandırma’daki esnafın görüşlerini etkileyen bir konu haline geldi.