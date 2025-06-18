Bandırma Galatasaray Gecesi Kutlandı

BANDIRMA GALATASARAY TARAFTARLAR DERNEĞİ ŞAMPİYONLUK GEÇESİ DÜZENLEDİ

Bandırma Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği şampiyonluk gecesi, Erdek’in Düzler Mevkii’ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Bu özel etkinliğe, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Bandırmalı iş insanı Osman Kocaman, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdemir, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Emin Erçakar ile Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak gibi birçok davetli katıldı. Bandırma Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Hakan Yücel, yaptığı konuşmada, 2014 yılında kurulan derneğin 11 yıl içinde 6 şampiyonluk yaşadığını vurguladı.

Etkinlikte söz alan Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kocaman, Kulübün Kurucu Başkanı Ali Sami Yen’in “Biz, aynı zamanda yabancı takımları da yenmek için kurulduk” ifadesini hatırlattı ve “Başkanımız Dursun Aydın Özbek’in, ‘Rakibimiz 4’üncü yıldızı takmadan biz 5’inci yıldızı takarız’ sözü gerçek oldu. İnanıyorum ki, gelecek yıl 26’ncı şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Rams Park’taki Galatasaray Müzesi’ni mutlaka gezin” şeklinde konuştu. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise görüntülü mesajında, “Bandırma’daki gecede 25’inci şampiyonluğumuzun coşkuyla kutlanacağını biliyorum. Rakibimiz, 4’üncü yıldızı takmadan, 6’ncı yıldızı takacağımıza inanıyorum” dedi.

KUTLAMA GECESEİ ÖZEL HEDİYELER VE ETKİNLİKLER

Kutlama sırasında Dernek Başkanı Hakan Yücel, Osman Kocaman’a Atatürk ve Bandırma Vapuru simgeli bir plaket takdim etti. Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün kazandığı 25’inci Süper Lig şampiyonluğu ve 19’uncu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kupaları da etkinlikte sergilendi. Dicle Çakır’ın şarkıları, geceye renk katarken, teknik direktör Okan Buruk ile futbolcuların imzaladığı forma da satışa sunuldu. Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak, bu formayı satın alan isim oldu.