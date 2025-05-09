Bandırma-Tekirdağ Feribot Hattı Hizmete Açıldı

FERİBOT HATTI HİZMETE AÇILDI

Türkiye’nin demiryolu ulaşım ağına büyük katkı sunacak olan Bandırma-Tekirdağ tren feribot hattı, Bandırma limanında yapılan törenle resmen hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, kara, deniz ve demiryolu ulaşımını entegre eden çevre dostu ve stratejik bir lojistik model sunuyor. Feribot, hem tehlikeli maddeler hem de savunma yükleri gibi çeşitli taşımaları güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Proje, Türkiye’nin ihracat kapasitesine ve bölgesel ticarete de önemli katkılar sağlayacak.

KONUKLARA GÖRE PROJENİN ÖNEMİ

Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, hat açılışında yaptığı konuşmada, “Bu hat, Türkiye Yüzyılı vizyonuna en uygun projelerden biridir. Anadolu ile Avrupa arasında kesintisiz ve hızlı bir bağlantı kuruyoruz” şeklinde ifade etti. Erdeniz feribotunun dünyada sayılı örneklerinden biri olduğunu belirten Koç, hattın zaman ve maliyet avantajı sağladığını vurguladı. Ayrıca, projenin geçmişini anlatarak, altyapının tamamlanmasının zaman aldığını ve büyük projelerin kolayca hayata geçirilmediğini ifade etti. Koç, “Bu proje sayesinde, Ege Bölgesi’nde ihracat süreçleri büyük kolaylık kazanacak” dedi.

İHRACATTA ZAMAN TASARRUFU

Koç, yaptığı açıklamalarda Ege Bölgesi’nin Avrupa ihracatında zaman tasarrufu sağlayacağını belirtti. “Bu proje sayesinde tren vagonlarının Avrupa’ya geçiş süresi büyük ölçüde kısalacak. Gümrük işlemleri de trenle daha hızlı gerçekleşecek.” Dedi. Koç, bu hattın yalnızca ihracat değil, aynı zamanda iç ticareti de artıracağını sözlerine ekledi. Özellikle Trakya’daki çimento ve kömür gibi ürünlerin taşınmasında büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

LOJİSTİK KAPASİTE ARTACAK

Bandırma-Tekirdağ feribot hattının demiryolu-denizyolu entegrasyonu sağladığına dikkat çeken Koç, “Bu hattan elde edeceğimiz taşıma kapasitesi, Marmaray üzerindeki yük baskısını hafifletecek” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise, “Bugün burada Türkiye’mizin demiryolu ulaşım ağını güçlendirecek” diyerek bu projenin stratejik önemine vurgu yaptı. Boyraz, demiryolu yatırımlarının 2002 yılından bu yana devlet politikası olarak ele alındığını belirtti.

HEDEFLER VE GELECEK

Boyraz, Türkiye’nin lojistik alanında sağladığı gelişmelerle dünya haritasında önemli bir konuma geldiğini belirtti. “2002-2023 yılları arasında demiryolu ağımızı önemli ölçüde genişlettik. Bugün itibarıyla 13.919 km’ye yükselttik” dedi. Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, AK Parti Bandırma Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Bu projeyle birlikte Türkiye’nin uluslararası taşımacılıktaki konumunun güçlenmesi hedefleniyor.