Bandırmaspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Cin Çukuru Onur Göçmez Tesisleri’nde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 90 dakika süren çalışma, ağırlık antrenmanı ile sona erdi.

MAÇ KAYBINDAN SONRAKİ HEDEFLER

Takım kaptanı Atınç Nukan, yaptığı açıklamada Atko Grup Pendikspor karşısında 2-0’lık bir yenilgi yaşadıklarını hatırlattı. “Buna göre çalışıyoruz,” diyen Nukan, “Önemli olan buradan tekrardan ayağa kalkıp istediğimiz sonuçları yeniden alabilmek. 170 gün sonra maç kaybettik. Finalin 90 dakikasını da öyle düşünürsek alışık değiliz. O yüzden bizim için çok üzücü oldu. Tekrardan iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz,” şeklinde konuştu.

TARAFTAR DESTEĞİNE VURGUSU

Nukan, “Hak ettiğimiz üst sıralara tırmanacağız. Bunun da ne gerektirdiğini ve ne yapılması gerektiğinin bilincindeyiz. Kalitemiz var, enerjimiz var,” dedi. Son olarak, “Bu hafta herkesi tribüne bekliyoruz. Bandırmaspor taraftarı, Bandırmaspor takımı birlikte çok güçlü. Yeniden iyi bir seri başlatıp yükseleceğiz,” diyerek taraftar desteğinin önemine değindi.