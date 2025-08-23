Bandırmaspor, Adana Demirspor’u 4-0 Yendi

BANDIRMASPOR, ADANA DEMİRSPOR’U FARKLA YENDİ

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Bandırmaspor, evinde Adana Demirspor ile karşılaştı ve maçtan 4-0 galip ayrıldı. Maçın 26. dakikasında Muhammed’in pasıyla buluşan Douglas Tanque, ceza sahasına girerek kaleci Deniz’in solundan topu ağlara gönderdi. Bu gol Bandırmaspor’u 1-0 öne geçirdi.

Maçın 33. dakikasında Ndongala, sağdan etkili bir ortada bulundu ve ceza sahasında Bacuna, topu ağlarla buluşturmayı başardı. Bandırmaspor skoru 2-0’a getirdi. İkinci yarıda, 58. dakikada Muhammed Gümüşkaya’nın pasında Billal Messaoudi, kaleci Deniz ile karşı karşıya geldi ve topu ağlara yolladı. Böylelikle maçtaki skor 3-0 oldu.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Samake’nin asistinde Muhammed Gümüşkaya, bir kez daha topu filelere gönderdi. Bu golle birlikte skor 4-0’a ulaştı. Maç, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynandı.

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hasan Erdoğan, Batuhan Bıyıklı

Bandırmaspor’un kadrosunda şu isimler yer aldı: Akın Alkan, Tolga Kalender, Leandro Bacuna, Muhammed Gümüşkaya, Ndongala (Emirhan Acar dk. 80), Atınç Nukan, Billal Messaoudi (Jetmir Topalli dk. 80), Mücahit Albayrak (Enes Aydın dk. 86), Rahmetullah Berişbek, Remi Mulumba (Cem Tuna Türkmen dk. 80), Douglas Tanque (Samake dk. 70). Yedekler arasında Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Enes Çinemre, Gani Burgaz ve Yusuf Can Esendemir bulunuyor. Teknik direktörlük görevini Mustafa Gürsel üstleniyor.

Adana Demirspor ise şu oyuncularla sahaya çıktı: Deniz Eren Dönmezler, Caner Kaban, Sefa Gülay (Mert Menemencioğlu dk. 87), Barış Timur (Gökdeniz Tunç dk. 61), Ozan Demirbağ, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Enes Erol, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Kayra Saygan dk. 87). Yedekler arasında Murat Uğur Eser, Eren Fidan, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Halil Eray Aktaş, Samet Akif Duyur ve Muhammed Ahmet Ergen yer alıyor. Teknik sorumlu Afan Koçak.

Gollere bakıldığında Douglas Tanque (dk. 26), Bacuna (dk. 33), Billal Messaoudi (dk. 58) ve Muhammed Gümüşkaya (dk. 85) Bandırmaspor’un gollerini atan isimler olarak kayıtlara geçti. Adana Demirspor’da ise Ali Arda ve Ali Fidan sarı kart gördü. Bandırmaspor’dan Samake de sarı kartla cezalandırıldı.