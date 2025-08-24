Bandırmaspor, Adana Demirspor’u Mağlup Ettik

BANDIRMASPOR’DAN ÖNEMLİ GALİBİYET

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Adana Demirspor galibiyeti sonrasında takımının elde ettiği başarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Bandırmaspor’un sahasında Adana Demirspor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ettiğini belirtti.

KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Mustafa Gürsel, “Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi” dedi. Genç bir takımla oynadıklarına dikkat çeken Gürsel, “Futbolda her rakibi ciddiye almak ve konsantre bir şekilde oynamak zorundasınız” şeklinde konuştu. Takımın performansını değerlendiren Gürsel, oyuncularının sahada gösterdiği üst düzey konsantrasyonun önemine vurgu yaptı.

GELECEK İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Önlerinde uzun bir maraton olduğuna da değinen Gürsel, “Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz” dedi. Takım kalitesini artırıp, oyuncularının performansını daha da geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Gürsel, “Daha güzel galibiyetler alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca oyuncularını tebrik eden Gürsel, taraftarlarına da desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kendi hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini açıkladı.