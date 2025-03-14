Bandırmaspor-Adanaspor Maçını Teknik Direktörler Değerlendirdi

MÜCADELENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında gerçekleşen Bandırmaspor- Adanaspor maçının ardından, teknik direktörler karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı. Bandırmaspor, evinde Adanaspor’u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, elde ettikleri zaferden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Gürsel, “Maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynamanın kolay olmadığını” ifade ederek, karşılaşmanın ilk yarısında eksik kalmalarına rağmen doğru durduklarını ve önemli çıkışlar yaptıklarını dile getirdi. “İlk yarıda da golü bulabilirdik, iki tane yüzde 100’lük pozisyon kaçırdık” diyen Gürsel, oyuncularına devre arasında aynı tempoyla devam etmeleri durumunda gol bulacaklarını söyledi. İkinci yarıda iyi organize olduklarını vurgulayan Gürsel, eksik olmalarına rağmen pek fazla pozisyon vermeden kazandıklarını belirtti. “Bu ligde hiçbir maç kolay değil. Önemli olan buradan üç puan almaktı” diyen Gürsel, milli aradan sonra son 8 haftayı puan alarak sürdürmeyi umut ettiklerini ve istikrarlı bir şekilde hedefe ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

ADANASPOR’UN GÖRÜŞLERİ

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, geçtiğimiz hafta evlerinde kaybettiklerini fakat bu hafta deplasmanda kazanmak için sahaya çıktıklarını aktardı. Rakiplerinin eksik kalmasına rağmen istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Keleş, “Mücadelesiz, isteksiz, kötü bir oyun vardı. Maçla alakalı çok fazla söylenecek bir şey yok ama üzgünüz” dedi ve Bandırmaspor’a gelecek maçlarında başarılar diledi.