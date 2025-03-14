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Bandırmaspor, Adanaspor’u 1-0 Mağlup Etti

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Bandırmaspor, Adanaspor’u evinde 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısında, Bandırmaspor’un kalecisi Nurullah’a 7. dakikada faul yapan Atınç kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk tehlike 23. dakikada gerçekleşti. Faruk’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Billel Messaoudi’nin şutunu Mirza çizgiden çıkardı. 33. dakikada ceza sahasına giren Billel Messaoudi, Nurullah ile karşı karşıya kaldı fakat kaleciyi geçemedi.

İkinci yarıda 51. dakikada Paixao’nun pasına hareket eden Diony, kaleci Nurullah ile baş başa kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Maçın sonucunu belirleyen bu golle Bandırmaspor, 1-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan ve Oğuzhan Kocaçoban olarak görev yaptı. Bandırmaspor’un kadrosunda Akın Alkın, Hikmet Çiftçi, Lois Diony (Hakan Bilgiç dk. 70), İbrahim Kaya (Sergen Piçinçiol dk. 12), Adre Sitoe, Marco Paixao, Mehmet Özcan, Billel Messaoudi (Rafael Pereira dk. 57), Rahmetullah Berişbek (Dongala dk. 70), Faruk Can Genç yer aldı. Takımın yedekleri arasında Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Mourad Louzif, Kerim Avcı ve Murat Cem Akpınar bulunuyor.

Adanaspor’un kadrosunda ise Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan, Candeias, Isaac Donkor (Orkan Çınar dk. 49), Cikalleshi (Doğukan Emeksiz dk. 71), Andrei Ivan, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Metehan Altunbaş dk. 62), Elias Durmaz (Süleyman Koç dk. 61), Oğuzhan Matur (Yusuf Can Esendemir dk. 70) yer aldı. Adanaspor’un yedekleri arasında Korcan Çelikay, Hıdır Aytekin, Orkan Çınar, Yasin Arda Midiliç ve Cem Güzelbay bulunuyor.

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