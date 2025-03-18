Bandırmaspor Disiplinli Oyunla Avantaj Arıyor

BANDIRMASPOR’UN DİSİPLİNSİZ PERFORMANSI

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’de mücadele ederken, gördüğü kart sayıları ile dikkat çekiyor. Bordo-beyazlılar, geride kalan haftalarda toplamda 64 sarı kart ve 8 kırmızı kart ile ligde en fazla kart gören takımlar arasında yer alıyor. Trendyol 1. Lig’in sonuna 8 hafta kala play-off ve Süper Lig yarışı açısından kritik bir sürece giren Bandırmaspor, kalan müsabakalarda disiplinli bir oyun sergileyerek avantajını korumak istiyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ KONUMU

Trendyol 1. Lig’de 30 hafta sonunda Bandırmaspor, topladığı 50 puanla 4. sırada yer alıyor. Üstündeki takımlar ise 51 puanla Erzurumspor 3. sırada, 53 puanla Fatih Karagümrük 2. sırada ve zirvede 59 puanla Kocaelispor bulunuyor. Sezon sonuna yaklaşırken, Bandırmaspor’un hedefi, kalan karşılaşmalarını en az kayıpla tamamlayarak Süper Lig yarışında avantaj sağlamak.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Bandırmaspor, Boluspor ile deplasmanda mücadele edecek. Bu kritik karşılaşmada alınacak puanlar, Bandırmaspor’un üst sıralardaki yerini sağlamlaştırması açısından son derece önemli olacak.