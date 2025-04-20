BANDIRMASPOR, HAKİMİYETİ ELİMİZDEYDİ

TEKNIK SORUMLU KEREM SATILMIŞ’A GÖRE MAÇ ANALİZİ

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Kerem Satılmış, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, maçın ilk bölümünde yaşanan bir hatanın takımın oyununu olumsuz etkilediğini belirtti. “Maçın başında bireysel hata yüzünden yediğimiz talihsiz bir gol, maçın başında oyuna girmekte sorun yaşamamıza sebep oldu” diyen Satılmış, ardından oyun üstünlüğünü sağladıklarını ifade etti.

SON DAKİKALARDAKİ PERFORMANS

Satılmış, “Top bizdeydi, hakim olan taraf bizdik. Oyunun kalan kısmında istediğimiz golü bulduk” dedikten sonra, ikinci yarıda oyunu daha fazla riske attıklarını dile getirdi. Ayrıca, maçta birçok önemli anın yaşandığını ve bu karşılaşmanın iki takım için de büyük önem taşıdığını vurguladı. Son olarak, hakem Yasin Hoca’nın son dakikalardaki yönetim tarzına da eleştirilerde bulundu. “70-75 dakika maçı çok güzel yönetti fakat son dakikalarda maçı berabere bitirmek ister gibi davrandı. Fenerbahçe-Galatasaray maçında gösterdiği hassasiyeti gösteremedi” ifadelerini kullandı.