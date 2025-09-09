Haberler

Bandırmaspor, Tosin Kehinde ile Anlaştı

YENİ İMZA İLE GÜÇLENME

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Nijeryalı kanat oyuncusu Tosin Kehinde ile 2 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık sözleşme imzaladığı ifade ediliyor.

ÖNCEKİ DENEYİMLERİ

Açıklamada, Tosin Kehinde’nin daha önce Danimarka’nın Randers ve Macaristan’ın Ferencvaros takımlarında forma giydiği bilgisi yer alıyor. Bu transfer, Bandırmaspor’un kadrosunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Msb Yaşar Güler, Şahbaz Şerif’le Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları hakkında henüz bilgi verilmedi.
Botaş Ve Shell Arasında Anlaşma İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji tedarik stratejisi doğrultusunda BOTAŞ ve Shell ile 3 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz alım anlaşması imzaladı.

