Bandırmaspor, Tosin Kehinde ile Anlaştı

YENİ İMZA İLE GÜÇLENME

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Nijeryalı kanat oyuncusu Tosin Kehinde ile 2 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık sözleşme imzaladığı ifade ediliyor.

ÖNCEKİ DENEYİMLERİ

Açıklamada, Tosin Kehinde’nin daha önce Danimarka’nın Randers ve Macaristan’ın Ferencvaros takımlarında forma giydiği bilgisi yer alıyor. Bu transfer, Bandırmaspor’un kadrosunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.