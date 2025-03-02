Bandırmaspor Ümraniyespor’u 2-0 Mağlup Etti

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında gerçekleşen Bandırmaspor-Ümraniyespor karşılaşmasının ardından teknik direktörler maç hakkında görüşlerini paylaştı. Bandırmaspor, evinde oynadığı maçta Ümraniyespor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, bu sezonun kendileri açısından farklı bir seyir izlediğini ifade etti. “12 haftalık iyi ilerlediğimiz bir dönemimiz oldu, daha sonra düşüşe geçtiğimiz bir süreç oldu. Galibiyet ve mağlubiyetlerle geçirdiğimiz haftalarda inişli çıkışlı performanslarımız oldu. Hedefimize gitmek istiyorsak istikrarlı olmamız lazım. Son dönemde bunu yakalayamadık, bugün kazandık, inşallah istikrarı yakalayıp devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

OYUNUN KONTROLÜ

Gürsel, rakiplerinin dizilişini önceden bildiklerini ve buna göre hazırlık yaptıklarını belirtti. “Oyunun kontrolü ilk yarı boyunca bizdeydi. Rakibimize pek oynama fırsatı vermedik ve öne geçtik. Geçen haftaki olumsuz sonucu üzerimizden atma anlamında ilk gol önemliydi. İkinci yarı daha kontrollü oynadık ve golü bulduktan sonra maçı bitirmek için oynadık. Kazandığımız için mutluyuz” dedi.

ÜMRANİYESPOR’A YENİLGİ

Diğer yandan, Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı ise maçı değerlendirdi. “Beklemediğim bir mağlubiyet aldık, daha dirençli ve iyi bir oyun istiyorduk, öyle hazırlanmıştık. Bazen istediklerinizi sahada yapamıyorsunuz, çok kısa sürede önümüzdeki maça hazırlanmamız lazım” şeklinde sözlerine son verdi.