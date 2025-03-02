Bandırmaspor, Ümraniyespor’u 2-0 Yendi

BANDIRMASPOR’UN MAÇ KAZANIMI

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Bandırmaspor, ev sahibi olduğu maçta Ümraniyespor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın 45. dakikasında, Ümraniyespor’un savunmasında yaşanan bir hatayı değerlendiren Messaoudi, Cavare’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ömer Faruk Turtay, penaltıyı işaretledi.

45+1. dakikada kazanılan penaltıda Paixao, topun başına geçti ve atışı kullanarak kaleciyle meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. Bu şekilde Bandırmaspor 1-0 öne geçti. Daha sonra, 68. dakikada Kerim Avcı’nın pasıyla buluşan Paulinho, kaleye sol ayağıyla etkili bir vuruş yaparak skoru 2-0’a taşıdı.

MAÇIN DETAYLARI VE HAKEMLER

Hakem Ömer Faruk Turtay, Abdullah Uğur Sarı ve Furkan Ulu’dan oluşan hakem triosu maçta görev aldı. Bandırmaspor kadrosunda Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (87. dakikada Hakan Bilgiç), Mexer, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mulumba, Hikmet Çiftçi, N’Dongala (66. dakikada Kerim Avcı), Paixao (66. dakikada Diony), Messaoudi (58. dakikada İbrahim Kaya) ve Paulinho (86. dakikada Louzif) yer aldı.

Ümraniyespor’un oyuncuları ise Übeyd Adıyaman, Oğuz Yıldırım (72. dakikada Ali Turap Bülbül), Cavare, Glumac, Burak Öksüz (73. dakikada Hoti), Emre Kaplan, Serkan Göksu, Yusuf Sertkaya (61. dakikada Lucas Joao), Benny, Jurgen Bardhi (72. dakikada Barış Ekincier) ve Poyraz Efe Yıldırım şeklindeydi.

GOLLER VE SARı KARTLAR

Maçta goller M. Paixao (45+1. dakikada penaltı) ve Paulinho (68. dakikada) tarafından Bandırmaspor için atıldı. Bandırmaspor’dan Messaoudi ve Remi Mulumba ile Ümraniyespor’dan Burak Öksüz ve Glumac sarı kart gören oyuncular arasında yer aldı.