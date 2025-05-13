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Bangkok’ta 96 Ölü, 7 Kayıp

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTTI

Myanmar’da 28 Mart’ta gerçekleşen depremlerin etkileri, komşu ülke Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ciddi bir kayıpla sonuçlandı. Yetkililer, Bangkok’ta ölenlerin sayısının 96’ya yükseldiğini bildirdi. Şiddetli depremler, özellikle inşaat halindeki 30 katlı bir binanın çökmesine neden oldu ve bu enkazdan çıkarılan cesetlerin sayısı oldukça yüksek.

ENCÜMENİN BULDUĞU KALINTILAR İNCELEMEYE ALINDI

Bangkoklu yetkililer, hayatını kaybedenlerden 89’unun cesedinin çöken binanın enkazından çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca arama çalışmalarının sona ermesinin ardından enkazda bulunan diğer kalıntıların, hala kayıp olan 7 kişiye ait olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Önceki çalışmalarında, 13 Nisan’da 36 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarılmıştı.

MYANMAR’DA YAŞANAN DEPREMLERİN ETKİLERİ

Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen depremler, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeydi. Bu depremler sonucunda yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi ise yaralandı. Bu olaylar, bölgedeki çok sayıda insanın yaşamını ciddi şekilde etkiledi ve halk sağlığı açısından da endişelere yol açtı.

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