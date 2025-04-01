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Bangkok’ta Yüksek Katlı Bina Çöktü

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DEPREMLERİN ETKİLERİ

Myanmar’da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler sonrasında, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta şiddetli sarsıntılar kendini gösterdi. Bangkok’taki bir yüksek katlı inşaatta çökmeler yaşandı.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11 olarak bildirilirken, 9 kişi yaralandı ve 76 kişinin kaybolduğu duyuruldu. Arama kurtarma çalışmaları, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen uzman ekiplerle birlikte sürdürülüyor.

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