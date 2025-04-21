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Bangladeş, Muslin Kumaş Üretimini Yeniden Canlandırıyor

UNUTULAN MUSLİN KUMAŞ GELENEĞİ CANLANIYOR

Bangladeş, geçmişte önemli bir yere sahip olan muslin kumaş üretim geleneğini yeniden sağlam bir şekilde canlandırıyor. Bu özel kumaşlar, tarihi yöntemler kullanılarak, ahşap çıkrıklar ve el dokuma tezgahlarında üretiliyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİM

Muslin kumaşlar, hem hafif dokusu hem de şıklığıyla biliniyordu. Bugün, bu geleneksel üretim biçimi tekrar ön plana çıkıyor. Üreticiler, tarih boyunca kullanılan teknikleri yeniden hayata geçiriyor ve bu süreç, ülkenin kültürel mirasını korumada büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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