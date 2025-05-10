Bangladeş’te Avami Liga’nın Faaliyetleri Yasaklandı

BANGLAYAŞ’TA GEÇİCİ HÜKÜMET AVAMI LİGESİ’NI YASAKLADI

Bangladeş’teki geçici hükümet, eski Başbakan Şeyh Hasina’nın liderliğini yaptığı Avami Ligi partisinin tüm faaliyetlerini yasaklama kararı aldı. Geçici hükümetin hukuk danışmanı Asıf Nazrul, bu kararı Muhammed Yunus’un başkanlık ettiği kabinenin, terörle mücadele yasası çerçevesinde aldığını duyurdu. Nazrul, yasağın yürürlükte kalmasının sebebinin, geçen yıl yaz aylarında hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren yüzlerce öğrenci ve protestocunun ölümüyle ilgili parti ve liderleri hakkında yürütülen yargı sürecinin tamamlanması olduğunu belirtti.

Nazrul, “Bu karar, ulusal güvenlik ve egemenliğin korunması, Temmuz Hareketi aktivistlerinin ve davacı ile tanıkların güvenliği amacıyla alınmıştır.” diyerek, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, toplantıda Şeyh Hasina karşıtı protestolar sırasında işlenen cinayetlerle ilgili tüm siyasi partilerin Uluslararası Suçlar Mahkemesi kapsamında yargılanabilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapıldığını açıkladı.

GEÇEN YILKİ PROTESTOLAR VE GÖSTERİLER

Geçen yıl Bangladeş’te, 1971 yılındaki Bağımsızlık Savaşı’nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararından sonra öğrencilerin öncülüğünde protesto gösterileri başlamıştı. Yüksek Mahkeme, temmuz sonunda kontenjan kotasını düşürmesiyle bu protestolara son verildi. Gösterilerde yaşanan şiddet olayları sonucu birçok kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı. Şiddet olaylarının artması üzerine Başbakan Hasina, resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan’a gitmek zorunda kaldı. Bu sırada ise protestocular, Hasina’nın resmi konutunu basmıştı.

NOBEL ÖDÜLLÜ MÜHENDİSTEN GEÇİCİ HÜKÜMETE DÖNÜŞ

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos’ta geçici hükümetin başkanı olarak yemin edip görevine başlamıştı. Bangladeş’teki siyasi gerginlik ve yasaklamalar, ülkenin geleceği üzerinde önemli etkilere yol açabilecek bir dönemin habercisi olarak görülüyor.