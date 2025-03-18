Banka Altın Satışlarına Yeni Vergi Uygulaması

YENİ DÜZENLEME HAKKINDA

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla birlikte, 17 Mart 2025 tarihinden itibaren, vadesiz hesaplar aracılığıyla fiziki teslimat olmadan gerçekleştirilen kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek. Bu tür işlemler üzerine binde 2 (%0,2) oranında kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

GEÇMİŞTEKİ UYGULAMA VE İPTALİ

Daha önce uygulamaya konmuş olan bu düzenleme, yasal dayanağı bulunmadığı için iptal edilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan uygulama, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla ortadan kaldırıldı.